Disko Line afskaffer køb af billetter i deres både

Redaktionen Torsdag, 10. maj 2018 - 08:09

Passagerer, der skal sejle med Disko Lines både, skal fra 15. maj forud for rejsen, betale for overvægt i et af Disko Lines kontorer, og ikke ombord i Diskolines både. Rederiet afskaffer også køb af billetter ombord på rederiets skibe fra samme dato.

Det oplyser Noelle Simoud, der er trafikkoordinator hos Disko Line.

Ifølge Diskoline skal ændringerne sikre, at passagerlister bliver færdigbehandlet i god tid før afgang og samtidig sikre, at der ikke sker unødige forsinkelser.

I stedet skal kunder, der vil befordres af Disko Line, købe billetterne online eller ved henvendelse til Disko Lines kontorer.

Ligesom passagerne ved overvægt skal kontakte Disko Line forud for rejsen for at booke overvægt, samt betale via bankoverførsel.