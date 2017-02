Direktørskifte i Mediehuset Sermitsiaq.AG

Det sker som led i et længe forberedt generationsskifte, oplyser bestyrelsen. Direktørtitlen skifter hænder den 1. marts 2017.

Christian Schultz-Lorentzen, der de seneste 18 år har arbejdet på AG, afløser direktør Poul Krarup, der har været direktør siden 1. januar 1990. Christian Schultz-Lorentzen fortsætter samtidig som chefredaktør på AG.

Fratræder efter eget ønske

- Poul Krarup fratræder nu stillingen som direktør efter eget ønske. Han har sammen med bestyrelsen planlagt generationsskiftet. Det sker på et tidspunkt, hvor Sermitsiaq.AG aldrig været stærkere journalistisk og økonomisk end i dag. En stor bedrift til glæde for det grønlandske samfund. Tak, Poul, siger bestyrelsesformanden Jørgen Ejbøl og oplyser, at Poul Krarup fortsætter som chefredaktør for Sermitsiaq.

- Jeg vil gerne byde Christian Schultz-Lorentzen velkommen som ny direktør for Sermitsiaq.AG. Christian har demonstreret, at han er en meget kompetent chefredaktør og bladleder. Han har skabt overbevisende resultater. Virksomheden vil være i sikre hænder i en tumultarisk medievirkelighed, siger bestyrelsesformand Jørgen Ejbøl.

Fondsejet mediehus

Christian Schultz-Lorentzen glæder sig til at videreføre udviklingen af mediehuset.

- Mediehuset har med landets største nyhedshjemmeside Sermitsiaq.AG, Nuuk Ugeavis, Suluk, Arnanut og de landsdækkende printaviser Sermitsiaq og AG en unik position – og et stort demokratisk ansvar. Det er i den forbindelse værd at understrege, at mediehuset drives af en erhvervsdrivende fond. Der skrabes ikke penge sammen til en begunstiget ejerkreds. Alt hvad der tjenes bruges til at sikre og udbygge den uafhængige journalistik, der er så afgørende i ethvert demokrati, siger Christian Schultz-Lorentzen og tilføjer:

- Med sin erfaring og sin enorme berøringsflade vil Poul Krarup fortsat være en stor gevinst for virksomheden og vores læsere. Han har været hoveddrivkraften i opbygningen af en medievirksomhed, der ikke altid har haft lette vilkår. Samt ikke mindst gennemført en vanskelig fusion mellem de to gamle mediehuse AG og Sermitsiaq. Det aftvinger respekt. Men også en ekstra motivation, fordi barren længe har været sat højt, siger Christian Schultz-Lorentzen.

”Et stærkt valg”

Det er en tilfreds Poul Krarup, der overdrager direktørkasketten til Christian Schultz-Lorentzen.

- Bestyrelsen har her foretaget et godt og stærkt valg. Han har vist sin store kompetence inden for bladverdenen i den udvikling, som AG har været igennem, siden han overtog chefredaktørposten for et par år siden. Samtidig har han i flere år haft ansvaret for Suluk og de senere år for Arnanut. Begge magasiner har en usædvanlig høj kvalitet. De seneste år har vi drevet virksomheden i et parløb, så Christian Schultz-Lorentzen er den absolut mest kompetente til at overtage direktørposten, udtaler chefredaktør Poul Krarup og føjer til:

- Det er derfor med den største tryghed at jeg overlade stafetten til ham.