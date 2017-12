Hvad er dine livretter?

Arnanuts madredaktør Najaaraq Rosing Petersen elsker sin mors lammesteg med karry, ris, hjemmelavede pomfritter og karrysauce.

Julelys

- Jeg får julelys i øjnene, når min mor inviterer på lammesteg, siger hun.

I det nye nummer af Arnanut indbydes læserne til at sende et par linjer om deres livret, gerne med et

billeder til redaktion@arnanut.dk.

Velbekomme til alle læserne.

