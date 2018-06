Dimission: Rådgivere i socialt arbejde

Redaktionen Torsdag, 14. juni 2018 - 15:42

Den Decentrale Socialrådgiveruddannelse er en deltids uddannelse for sagsbehandlere i Grønland, som arbejder i kommunale forvaltninger eller i Kriminalforsorgen, som har ønsket at efteruddanne sig.

De gennemført Elvira Brønlund, Tasiilaq · Karoline Bianco, Tasiilaq · Lydie Løvstrøm, Upernavik · Panik Møldrup, Upernavik · Gerda Fleischer, Uummannaq · Hansigne S. Broberg, Qeqertarsuaq · Rosa Marie Brandt, Qeqertarsuaq · Birgitte Møldrup, Ilulissat · Judithe Brandt, Ilulissat · Lise P. Jørgensen, Ilulissat · Ria Jensen, Ilulissat · Rigmor Villadsen, Ilulissat · Ester Lennert, Aasiaat · Kirstine Brandt, Aasiaat · Benedikte Jeremiassen, Kangaatsiaq · Amalie Kleist, Sisimiut · Emilie Olsen, Sisimiut · Ane Marie Kreutzmann, Maniitsoq · Grethe R. Bech, Maniitsoq · Jakobine Goleathsen, Maniitsoq · Rasmine Hansen, Maniitsoq · Ungaaja Poulsen-Haggæussen, Maniitsoq · Jonna S Isaksen, Nuuk · Kirstine Knudsen, Nuuk · Kirsten H Rasmussen, Nuussuaq · Marianne Bach, Nanortalik · Terkild H. Isaksen, Nuussuaq · Tiinannguaq Lyberth, Nuuk

Uddannelsen varer samlet 4 1⁄2 år, hvor de første 3 år afvikles som moduler, som deltagerne nu har gennemført, oplyser Ilisimatusarfik i en pressemeddelelse.

Titlen

Dimittenderne, som i dag blev fejret, har alle gennemført de tre første år af uddannelsen - og de har derfor nu ret til at betegne sig som: Rådgiver i Socialt Arbejde.

De, som har opnået karakter C efter GSS-karakterskalaen ved den afsluttende eksamen, har mulighed for at søge om optagelse til de sidste 1 1/2 år på uddannelse til bachelor i socialrådgivning.

Afdelingsleder Kevin Anthony Perry udtaler:

- Den Decentrale Socialrådgiveruddannelse er en banebrydende tilgang til opgradering af deltagernes kvalifikationer. Jeg ser uddannelsen som et af de afgørende redskaber til udrustning af socialarbejdere, der har begrænset uddannelse i socialt arbejde.

Første af mange

Afdelingslederen uddyber:

- Jeg håber, at de studerende der dimitterer i dag, kun er de første af mange til at deltage i uddannelsen. Vi ved fra vores samarbejdspartnere, at der er mange ukvalificerede personer, der arbejder med socialt arbejde. Det er afgørende, at Naalakkersuisut prioriterer at opkvalificere alle ukvalificeret personer - for hermed at opgradere serviceniveauet og ekspertisen, som borgerne møder i kommunerne for at hjælpe dem med at komme videre med deres problemer og liv.