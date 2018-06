Dimission for sygeplejersker og lærere på Ilimmarfik

Redaktionen Mandag, 25. juni 2018 - 15:25

Fredag holdt Ilisimatusarfik dimission for læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.

Hele 38 nye lærere og syv nye sygeplejersker fik her deres beviser. For første gang blev dimissionerne for de to uddannelser afholdt samlet på Illimmarfik.

- Det er en stor glæde for mig, at vi i år, for første gang har afholdt dimissioner for alle Ilisimatusarfiks institutter på samme sted. Ilimmarfik har nogle dejlige lokaler i flotte omgivelser som vi selvfølgelig skal udnytte så godt som vi kan, skriver rektor Gitte Adler Reimer i en pressemeddelelse.

- Ilisimatusarfik arbejder på, i endnu højere grad at integrere alle vores uddannelser, så vi kan få størst mulig glæde af hinanden og de særlige kompetencer hver uddannelse har. At samle vores dimissioner er bare et af de skridt vi tager imod dette mål

- Jeg ønsker alle de nyuddannede tillykke med deres bevis og held og lykke med deres karriere.

Lærerne fik også uddelt priser for mest engagerede studerende til Paarnannguaq Inuusuttoq, højeste gennemsnit til Karla P. Andersen og IMAKS, pris til Avaaraq Olsen.

Til dimissionen var deltagelse og taler fra Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt og Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning Doris J. Jensen. Efter overrækkelserne var der sang fra koret 1.s fra Ilinniarfissuaq med dirigent Nina Kreutzmann Jørgensen. Festlighederne blev afsluttet af med en reception for alle dimittenderne og deres gæster.