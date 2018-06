Dimission i Sisimiut: Jeg er stolt, og I har også grund til at være stolte

Redaktionen Onsdag, 27. juni 2018 - 15:40

Der var ekstra grund til glæde, da GUX Sisimiut i går holdt dimissionen i KTI’s storesal, som familier og venner til de 48 studerende overværede.

- Jeg er stolt, og I har også en grund til at være stolte. I år blev der givet 41 12-taller og 55 10-taller, hvilket er meget flot. Selvom jeg endnu ikke grundigt har undersøgt det kan jeg sige, at karaktererne er fordoblet i forhold til sidste år, siger rektor i GUX, Poul V. Jensen.

Poul V. Jensen lykønskede studenterne, og gjorde dem opmærksom på, at de nu for alvor skal i gang med uddannelsen. Selvom de får udleveret deres afgangsbevis fra GUX, og opfordredehan dem til at drage godt nytte af det, de har lært i løbet af de tre år.

Legater og priser

Tanja Karing fik overrakt Qeqqata Kommunias legat på 5.000 kroner samt 10.000 kroner fra Nunafonden for sit højeste gennemsnitskarakter på 11,2.

Ane Sofie Mølgaard Frederiksen samt Lula Olsen Müller fik begge for det næsthøjeste gennemsnitskarakter på 10,6 overrakt 4.000 kr.

Lula O. Müller fik overrakt 10.000 kroner for nul procent fravær samt 100 procent afleverede opgaver, mens Ulloriaq K. Lennert fik overrakt 5.000 kroner for at være den med næst-mindst fravær.

Lærernes Pris gik til Isak Lyberth, som havde anstrengt sig for ikke at give op, mens Lula O. Müller fik prisen for at være flittig og eksemplarisk.

Nunafonden fortæller, at de fra næste år vil uddele en pris til den bedste kammerat.

Der var kaffemik i spisesalen, da priserne var blevet uddelt, hvorefter studenterne hånd i hånd gik ned til Nalunnguarfik for at få taget et fællesbillede.