Digitalisering af folkeskolen skal koordineres

Folkeskolen bliver i disse år mere digital. Nu vil Selvstyret udarbejde en samlet strategi for at sikre, at initiativerne hænger sammen.

Det er uddannelsesstyrelsen og digitaliseringsstyrelsen, der er gået sammen om ay udarbejde en strategi, således, at erfaringerne kan komme alle folkeskoler til gode.

Det skal sikre en bedre koordinering, prioritering og kvalitetssikring af både igangværende og fremtidige digitaliseringsinitiativer.

- Vi anser ikke IT i undervisningen for at være et vidundermiddel, men vi mener, at det skal indgå hvor det giver mening, skriver en arbejdsgruppe fra de to styrelser i en pressemeddelelse.

Arbejdet med den nye strategi sker i tæt samarbejde med kommunerne, Ilinniarfissuaq og gruppen af medarbejdere fra uddannelsesstyrelsen og digitaliseringsstyrelsen.

Arbejdsgruppen tager gerne imod nye ideer, som man kan komme med her.

Et udkast til strategien forventes fremlagt og diskuteret blandt de kommunale forvaltningschefer i begyndelsen af april.