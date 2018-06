DHL-stafet sætter rekord

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 07. juni 2018 - 12:09

Sidst på dagen skydes en af de største motionsarrangementer i gang med ikke færre end 1.225 deltagere og mere end 40 frivillige.

- Vi har i år udvidet antallet af hold a fem personer fra 230 til 245. Alligevel har vi måttet skrive nogen op på en venteliste, oplyser Charlotte Mølgaard Hansen, der er med i arbejdsgruppen, der arrangerer eventen.

Stor firmafest

- Det er ottende gang vi gennemfører stafetten, der har udviklet sig til en stor firmafest, hvor virksomhederne bruger eventen til blandt andet teambuilding. Vi er helt vildt glade for den opbakning, siger Charlotte Mølgaard Hansen til Sermitsiaq.AG.

Stafetten skydes i gang i Inussivik-hallen og løberne ser ud til at blive udfordret af hård vind. DMI har varslet en vindstyrke på 13 meter i sekundet og desuden regn.

Vejrudsigt følges nøje

- Vi holder naturligvis nøje øje med vejret. Vi håber på, at vejret trods alt arter sig. Vi er ikke interesseret i at gennemføre løbet, hvis det bliver så voldsomt, at det går ud over sikkerheden for løberne, understreger Charlotte Mølgaard Hansen.

Hun er glad for, at eventen før og efter løbet foregår inde i den store hal, så man undgår telte, der blæser væk.

- For tre fire år siden havde vi også dårligt vejr, men alligevel gennemførte løberne, oplyser hun.

Der er tre forskellige klasser:

5x5 km mænd

5x5 km kvinder

5x5 km Mix

Stafetten går i gang kl. 17.00