DF vil have grønlændere og færinger i trøjen

Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF) har fremsat beslutningsforslaget om, at der skal være ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt.

- Der er i dag tale om tre ligestillede parter i rigsfællesskabet, og borgerne bør derfor behandles lige med hensyn til muligheden for at kunne aftjene værnepligt, skriver forslagsstillerne i forslaget.

- Alle tre befolkningsgrupper i rigsfællesskabet bør være en del af forsvaret og beredskabet. Det blev bl.a. fremhævet af Selvstyrekommissionen, der i april 2003 afgav rapport om selvstyre i Grønland, hedder det videre

Grønlandske og færøske mænd, som har boet mindst 10 år på Færøerne eller Grønland, kan fritages for værnepligt i Danmark.

De tre forslagsstillere siger, at meget er forandret siden værnepligtsloven blev i 1952. Den bygger på tidligere værnepligtslove helt tilbage fra 1849.

De mener, at da der er sket er rivende udvikling med selvstyre og hjemtagelse af flere sagsområder, så tiden er kommet at forandre værnepligtsloven.

Færøsk modstand

Dansk Folkeparti skal ikke forvente støtte fra de to færøske folketingsmedlemmer Magni Arge (Tj) og Sjúrður Skaale (S) til forslaget.

- Nej, jeg vil selvfølgelig ikke støtte forslaget. Men det bliver uden tvivl en spændende dag i folketinget, da forslaget skal behandles, fordi så kommer rigsfællesskabet på dagsordenen, siger Magni Arge til det færøske nyhedsmedie in.fo.

Magni Arge siger også, at han er sikker på, at der ikke er et flertal for forslaget.

Sjúrður Skaale siger, at forslaget er en god måde at provokere Færøerne og Grønland til at tage stilling til Danmarks afgørelse om at gå i krig.

Han siger også til in.fo, at Færøerne og Danmark på ingen måde er ligestillede. Hvis Færøerne skal have værnepligtige, så må Færøerne også have en medindflydelse i afgørelsen om at gå i krig.

- Vi er ikke ligestillede. Danmark tager afgørelsen alene om at gå i krig. Eller skal de spørge Færøerne og Grønland. Vi kan ikke levere soldater og kun lade Danmark bestemme, hvornår de skal i krig og mod hvem, siger Sjúrður Skaale.