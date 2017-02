Derfor vælger kollegaen sofaen

Hvis lederne i fiskeindustrien vil have deres medarbejdere til at møde op på jobbet, hver gang det kræves, så skal de være bedre til at belønne de ansatte og skabe en holdånd med fælles ansvarsfølelse.

Sociale og kulturelle årsager

Anbefalingerne kan læses i resultatet af en undersøgelse foretaget i et samarbejde mellem Royal Greenland, Kanukoka, finansdepartementet, Grønlands Erhverv samt selskabet Antropologerne Aps. Her var opgaven at opnå en »dybere forståelse af arbejdskulturen« og af »sociale, kulturelle og strukturelle årsager til fravær« på Royal Greenlands fiskefabrikker.

- Konkret tager rapporten udgangspunkt i medarbejderne på fabrikken i Sisimiut, men den kan også give et indblik i de 20 procent af arbejdsstyrken i den grønlandske fiskeindustri, som antages at have et højt fravær, angives det ifølge AG i en fælles analyse af resultaterne.

God trivsel, dårlig samtale

Undersøgelsen viser, at de fleste ansatte generelt er glade for deres arbejde. Problemet ligger et andet sted.

- Derimod skyldes problemerne ofte mangelfuld kommunikation mellem ledere, medarbejdere og afdelinger, anføres det i rapporten.

Medarbejderne oplever eksempelvis at de let kan undværes fra deres arbejde, og det skaber mistillid.

Rapporten anbefaler ifølge AG blandt andet, at konflikter håndteres med det samme, at fravær håndteres »konsekvent og ensrettet«, og at der »informeres om andre kollegers fravær og årsagen hertil, da der ellers let opstår rygter«.

Belønning virker

Og så rådes lederne desuden til at bruges gulerod – i stedet for pisk. Eksempelvis kan der arrangeres en månedlig middag for »bedste team« og uddeles bonus for ekstraordinære indsatser.

