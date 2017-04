Derfor stopper Kalistat Lund i Inatsisartut

Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen kunne efter velkomsten under det første møde i forårssamlingen i Inatsisartut oplyse, at Kalistat Lund, IA-politikeren fra Narsaq, har valgt at stoppe.

Kalistat Lund blev valgt ind i Inatsisartut første gang i 2013 og genvalgt i 2015. I fire år har han forsøgt at være landspolitiker samtidig med at han beholdte sit civile job på nedsat tid.

- Det har været en svær beslutning, men jeg kunne mærke, at det var uholdbart med to job. Jeg blev udfordret i mit civile job, hvor jeg er kaptajn og pilot på redningshelikopteren. Hvis jeg skulle fortsætte mit pilotjob skulle jeg have mere tid for at bevare rutinen, fortæller Kalistat Lund til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at det er helt hans egen beslutning, og firmaet, hvor han er ansat, har ikke krævet, at han skulle op i arbejdstid.

- Det har ikke været en let beslutning. Men jeg kunne også mærke, at jeg ikke havde den fornødne tid til at møde vælgerne og diskutere politik, siger kaptajnen fra Narsaq.

Han er i dag 57 år og regner med at fortsætte sit pilotjob i yderligere syv år. Om han derefter genopstiller i politik, vil han ikke afvise.

- Man skal aldrig afvise, at man aldrig vil indtræde i politik. Det er min erfaring. Så måske. Det vil tiden vise, siger han.