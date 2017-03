Derfor kan du slippe for at vaccinere din hund

- Dispensationen kan gives for at undgå, at hunde, som er regelmæssigt vaccineret mod disse sygdomme tidligere, ikke unødigt skal basisvaccineres igen. Ved basisvaccination forstås i denne sammenhæng de tre vaccinationer mod hundesyge og parvovirus, der skal gives inden for et år, som foreskrevet i det nye lovkrav. Dispensationsmuligheden omfatter alene hunde der holdes som kæledyr i "lavrisikoområdet", forklarer departementschef Jørgen Isak Olsen og føjer til:

Tidligere valgfrit

- Det har ikke tidligere været et lovkrav, at hunde skal vaccineres mod hundesyge og parvovirus, men et valgfrit tilvalg for den enkelte hundeejer. Oplægget giver hundeejerne mulighed for at søge om dispensation fra de nye vaccinationskrav, hvis deres hund allerede er regelmæssigt vaccineret i henhold til vaccineproducenternes forskrifter.

Læs også: Flere tusinde hundeejere kan slippe for vaccination

Departementschefen oplyser, at man ikke har viden om, hvor mange hunde der er blevet vaccineret i 2017, efter at lovkravet er trådt i kraft.

Dispensation skal søges

Dispensation fra vaccinationskravene udstedes af Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland, og er på nuværende tidspunkt kun en mulighed i 2017.

- Såfremt en hund er regelmæssigt vaccineret i henhold til vaccineproducenternes forskrifter, vil en basisvaccination efter det nye lovkrav ikke give hunden ekstra beskyttelse mod hundesyge og parvovirus - og dette blot være en unødvendig ekstra udgift for ejeren. Derfor er der åbnet op for, at hundeejere kan søge dispensation fra at skulle basisvaccinere deres hunde forfra, forklarer Jørgen Isak Olsen.

Fåreholderhunde skal vaccineres

Dispensationen gælder kæledyr og således ikke fåreholderhunde.

- Ved fremsendelse af fyldestgørende dokumentation til Veterinær- og Fødevaremyndigheden, der demonstrerer, at deres hunde er regelmæssigt vaccineret mod hundesyge og parvovirus, så kan der udstedes dispensation, oplyser Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland.