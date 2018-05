Derfor blev Kalaallit Airports stiftet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 18. maj 2018 - 13:16

Forklaringen er den enkle: Hvis udenlandske investorer skal smide et milliardbeløb i nye lufthavne, så skal det ske i et selskab, som har en sund forretning, der ikke er belastet af alle mulige underskudsgivende lufthavne og heliporte rundt om i landet.

I lovbemærkningerne til forslaget, som skal førstebehandles den 28. maj står der:

- Det er vurderingen, at etablering af Kalaallit Airports A/S er nødvendig for at give eksterne långivere sikkerhed for, at driften af lufthavnene og servicering af eksterne lån ikke påvirkes af driften af øvrige lufthavne i Grønland, står der i forbindelse med høringssvaret fra Mitterfaqarfiit, der undrer sig over, at man vil til at lave dobbeltadministration.

Prisen for nye lufthavne

Dobbeltadministration eller ej. Det ser ud til at være prisen for overhovedet at kunne realisere drømmen om to nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Noget tyder desuden på, at den store klods om benet for Kalaallit Airports – lufthavnen i Qaqortoq – med stor sandsynlighed glider ud af selskabets portefølje, fordi man vurderer, at lufthavnen aldrig vil kunne bidrage med et overskud, hvilket kan skræmme mulige investorer væk eller fordyre de store låneoptagelser.

Det oplagte vil være, at overdrage Qaqortoq-lufthavnen til Mittarfeqarfiit, når den står fiks og færdig.

LÆS OGSÅ: Lovforslag: Qaqortoq-lufthavn kan udskilles fra Kalaallit Airports

I lovforslaget er der givet mulighed for, at Naalakkersuisut kan skubbe Qaqortoq-projektet over i et helt andet selskab, så Kalaallit Airports tilbage står med landets overskudsgivende lufthavne i Nuuk og Ilulissat.