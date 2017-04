Derfor blev Henrik Leth fyret

Sådan lyder forklaringen fra naalakkersuisoq Aqqaluaq B. Egede ifølge KNR.

Henviser til lovgrundlag

Aqqaluaq B. Egede henviser blandt andet til lovgrundlaget for Grønlands Statistik, hvor der står:

- Bestyrelsens medlemmer bør vælges ud fra personlige kvalifikationer og ikke som repræsentanter for bestemte myndigheder eller organisationer.

Med denne passus in mente oplyser Aqqaluaq B Egede til KNR, at det er ulovligt, at have Henrik Leth siddende i bestyrelsen, fordi han sidder i en organisation.

Har siddet syv år i bestyrelsen

Som avisen AG, der bragte nyheden om fyringen, kunne oplyse, er Henrik Leth uddannet økonom med speciale i statistik. Han har siddet i Grønlands Statistiks bestyrelse i syv år.

Afløseren for Henrik Leth er Tønnes Berthelsen, der er ansat og ikke valgt ind i organisationen KNAPK, hvor han sidder som fungerende direktør. Den uddannelsesmæssige baggrund er en cand. merc. fra København og en MBA fra universitetet i Leeds.

Noget tyder på, at det er spørgsmålet, om man er valgt eller ansat, der har haft den afgørende betydning for, om man kan sidde i bestyrelsen. En detalje selvstyret ikke har fokuseret på i de seneste syv år, hvor Henrik Leth har haft posten.

Aqqaluaq B. Egede tavs

På trods af flere henvendelser til Aqqaluaq B. Egede er det ikke lykkedes Sermitsiaq.AG at få ham i tale.

Henrik Leth har ikke ønsket at kommentere forklaringen om hans fyring, som bestyrelsesformanden for Grønlands Statistik, Vøgg Løwe Nielsen, stiller spørgsmål ved ”overhovedet er inden for reglerne at fyre bestyrelsesmedlemmer i utide”, som det formuleres i avisen AG.