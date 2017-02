Derfor er Asii vild med islændinge

De islandske medier har udvist særlig interesse for Grønland, efter at politiet kastede deres mistanke på to grønlandske mænd i sagen om den unge islandske kvinde, Birna Brjánsdóttir, død.

Interesse for hovedstadsstrategi

Nu har et TV-hold fra Visir været på besøg i Nuuk for at se nærmere på byen og høre om planerne for fremtiden.

Læs også: Største boligplan i Grønlands historie skudt i gang

Ikke mindst det med, at Nuuk skal huse 30.000 mennekser om cirka 13 år fangede journalisternes opmærksomhed. Og de har derfor fået et længere interview med Kommuneqarfik Sermersooqs borgmester, Asii Chemnitz Narup, der forklarer, hvordan kommunen vil indfri strategien.

Vi giver aldrig op

Det er i dette interview, Asii Chemnitz Narup erklærer sine varme følelser for det islandske folk.

Læs også: Hele Grønland viser medfølelse med Island

- Jeg er fuldstændig vild med det islandske folk. I giver jo aldrig op, det gør vi heller ikke, siger borgmesteren i TV-indslaget, der kan ses her.

Link til TV-indslaget

Asii Chemnitz Narup siger også, at det er Island, der har inspireret politikerne til den strategi, der er lagt for hovedstadens udvikling.

Læs også: Tunnel skal forbinde ny bydel med Nuuk

- I stedet for at vente på at tingene skal komme til os, så har vi lagt en plan, og vi er i dialog med erhvervslivet herhjemme i Island, Danmark og uden for Grønland. Vi vil gerne bidrage positivt til vores næste generation. Så man kan sige, vi har taget skeen i egen hånd. Vi sidder ikke og venter. Det har vi også lært af islændingene, siger Asii Chemnitz Narup.