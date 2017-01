”Derfor anklager vi Carlsberg”

Nicolai Nissen siger til Sermitsiaq.AG:

- Når vi læser konsortialaftalens vedtægter, som de to bryggerier har lavet, er der flere ting deri, der får alarmklokkerne til at ringe. Det har vi bedt konkurrencemyndighederne om at kigge nærmere på.

Tilbage i 1986 dannede de to store danske bryggerier et fællesejet selskab, i/s Grønlandskonsortiet. Det er Nicolai Nissens påstand, at dette konsortium har en hemmelig servicemanagementaftale med Nuuk Imeq, som de to danske bryggerier tjener fem til seks millioner kroner på om året. Derudover har Carlsberg og Unibrew en fortjeneste på deres aktier i Nuuk Imeq og salg af drikkevarer til Nuuk Imeq.

Læs også: Grønlandsk bryggeri bag kartel-anklage

- Jeg mener, at det grundlæggende er skidt, at der sendes mere end 100 millioner fra Danmark til Grønland hvert 10. år, udover salget af øl og sodavand fra bryggerierne, fordi man har den nuværende konstellation med de to danske bryggerier. Vi kan selv producere øl og sodavand i Grønland, fastslår Hecas adm. direktør.

- Jeg ønsker ikke at skabe et nyt monopol. Målet er ikke, at mit bryggeri skal sidde på det grønlandske marked. Der er flere gode små bryggerier i Grønland. Men mit mål er fri konkurrence, der skal give mange flere arbejdspladser i Grønland, understreger Nicolai Nissen.

Det handler om arbejdspladser

Nicolai Nissen indrømmer gerne, at det vil gavne hans egne forretninger, hvis han kan få stækket de to danske bryggerigiganters fællesselskab.

- Men desto flere arbejdspladser, der er i Nuuk i stedet for København, desto flere borgere har penge til at købe ind lokalt i Nuuk, forklarer Nicolai Nissen.

Konkurrencestyrelsen i Grønland har bekræftet, at man har modtaget en anmeldelse.

Royal Unibrews finansdirektør Lars Jensen afviser beskyldningerne over for Børsen, mens Carlsbergs kommentar – ifølge den danske erhvervsavis – er, ”at man altid tager overholdelse af konkurrencereglerne særdeles alvorligt”.

Få mere at vide

I dagens printudgave af Sermitsiaq har Nicolai Nissen et debatindlæg om sagen: Læs debatindlægget her

I samme avis kan du læse et stort interview med Hans Enoksen, der har været udskældt i den senere tid for sine udtalelser vedrørende hashsmugling.