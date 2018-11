Departementschef: Sag om skibsvrag er meget uheldig

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 01. november 2018 - 10:40

Skibsvraget har ligget efterladt i en vig ved Nordlandet i Godthåbsfjorden, og Landsrettens dom, der gik Selvstyret imod, skaber bekymring for, at skibsejere i værste fald blot kan efterlade udtjente skibe i naturen.

- Dommen er meget uheldig. Vi har brugt mange kræfter på denne sag. Nu har vi sat en undersøgelse i gang, hvor vi vil grave i juraen for at få fastslået, hvorfor det kunne ende som det gjorde, oplyser departementschef Mette Skarregaard Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Stort fokus

- Det er for tidligt at konkludere, om vi skal i gang med at lave lovændringer, der forhindrer, at der ligger skibsvrag rundt om i naturen, her afventer vi den juridiske undersøgelse. Jeg kan dog forsikre om, at vi har stort fokus på sagen, og at vi vil gøre, hvad vi kan for at forhindre at skibe og andet affald blot efterlades i naturen, siger departementschefen.

LÆS OGSÅ: Dom: Selvstyret taber sag om skibsvrag

Selvstyret fik medhold ved Retten i Grønland, der fandt ejeren af stålskibet skyldig i overtrædelse af miljølovgivningens regler om blandt andet oplægning af forurenende stoffer på landjorden.

Det kom derfor som et chok, at Landsretten kom til den stik modsatte afgørelse og frifandt ejeren.

Landsrettens dom blev afsagt den 24. oktober.