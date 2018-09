Departementschef: Vi har ikke bedt Tibet-aktivist om at gå

Walter Turnowsky Tirsdag, 25. september 2018 - 08:49

Udenrigsdepartementets embedsmænd har ikke bedt Tibet-aktivist Jan Seidsen om at gå. Det siger departementschef Kenneth Høegh til Sermitsiaq.AG

Ifølge Jan Seidsen beskrivelse overfor Radio24syv, så skulle departementschefen og en anden embedsmand have bedt ham forlade et arrangement ved den kinesiske filmfestival i Katuaq i august.

- Vi har ikke bedt ham om at gå, siger Kenneth Høegh.

Aktivisten mødte op til arrangementet, og det gjorde han iklædt en ”Free Tibet” t-shirt, et Tibet-flag og med en stak hjemmelavede brochurer, som han delte ud.

En kinesisk delegation med den kinesiske ambassadør i Danmark, Deng Ying, deltog i åbningen af filmfestivallen.

- Vi gjorde Jan Seidsen udtrykkeligt opmærksom på, at han var i sin fulde ret til at være der. Vi sagde til ham, at vi ikke syntes det var passende at benytte denne begivenhed til en demonstration, men sagde altså, at vi respekterer hans ret til at være der, siger departementschefen.

Jan Seidsen blev ikke bortvist fra arrangementet.