Departement indskærper: Hvid- og narhvaler skal udnyttes fuldt ud

Sorlannguaq Petersen Søndag, 11. november 2018 - 14:49

- Hvid- og narhvaler er vigtige fangstdyr, der skal udnyttes fuldt ud. Alt andet er ulovligt, uacceptabelt og er spild af landets værdifulde ressourcer, fremhæver departementet for fangst i en pressemeddelelsen.



Det indskærpes, at al jagt skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. Deriblandt anvendelse af hele fangstdyret.

- Medbring derfor alt kød, andre spiselige og brugbare dele, når du har fanget fangstdyr. Fangst uden licens, anskydning uden hensigt for anvendelse kan skade Grønlands omdømme og kan negativt påvirke fangeres fremtidige muligheder for fangst, skriver departementet for fangst.

Overtrædelser af fangst- og jagtbestemmelser kan medføre bøde samt frakendelse af retten til at have fritids- eller erhvervsjagtbevis og dermed retten til at få tildelt licens til fangstdyr.



- Departementet skal derfor opfordre til alle om at respektere den gældende bekendtgørelse om fredning og fangst af hvid- og narhvaler samt de fastsatte kvoter, lyder det fra departementet.