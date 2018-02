Departement til angreb mod alkoholfinte fra Pisiffik

Med henvisning til den nye alkohollov, der træder i kraft 1. marts, skriver supermarkedskæden Pisiffik i et Facebook-opslag:

Kun for medlemmer

”For de kunder, der dog stadig ønsker gode tilbud på øl, vin og spiritus, har vi lavet en ”+18 lunge” på vores hjemmeside – hvor du kan se ugentlige tilbud”.

Pisiffik gør opmærksom på, at tilbuddene kun er gældende for Bonusi medlemmer.

Det initiativ er naalakkersuisoq Agathe Fontain langt fra tilfreds med, og departementschef Tine Pars oplyser til Sermitsiaq.AG, at man nu har rettet henvendelse til supermarkedskæden for at få stoppet denne særlige markedsføring af øl, vin og spiritus.

Henvisning til alkohollov

- I henhold til Inatsisartut lov der træder i kraft 1. marts 2018 gælder, at det ikke er tilladt at annoncere, skilte med eller på anden måde udøve reklamevirksomhed for alkoholholdige drikke, medmindre det sker i det afskærmede område i detailhandlen, jf. § 27, stk. 4, oplyser Tine Pars til Sermitsiaq.AG i en mail.

Departementet lader dermed forstå, at Pisiffik med initiativet fra 1. marts vil overtræde den nye lovgivning.

På spørgsmålet om departementet har til sinds at politianmelde supermarkedskæden svarer departementschefen:

- Da loven ikke er trådt i kraft endnu, er det for tidligt at udtale sig om, hvorvidt der kan eller vil ske politianmeldelse for forholdet, oplyser Tine Pars og tilføjer:

Brev sendt til Pisiffik-ledelsen

- Departementet har sendt et brev til Pisiffik hvori Departementets opfattelse gøres gældende, fremgår det af mailen til Sermitsiaq.AG, som departementschefen har sendt.

I mailen opfordrer departement ”alle til at overholde loven og dens formål”.

Ledelsen i Pisiffik ønsker ikke at kommentere sagen over for Sermitsiaq.AG, mens man er i dialog med departementet, oplyser Pisiffik.