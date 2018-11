Demonstration: Borgerne i Narsarsuaq ønsker inddragelse

redaktionen Onsdag, 14. november 2018 - 12:18

- Vi er her for at demonstrere mod Naalakkersuisut, som vil tage en beslutning, som vi ikke kan acceptere. Situationen er meget usikker, og hvis flertallet i Inatsisartut vedtager lufthavnspakken på torsdag vil det betyde, at Narsarsuaq vil lukke.

Sådan lød det blandt andet ved talen fra arrangørerne, da borgerne i Narsarsuaq holdt demonstration mod lufthavnspakken, som Inatsisartut tredjebehandler i morgen, torsdag.

Aqqalu Davidsen

Her deltog cirka 60 af de omkring 160 indbyggere i Narsarsuaq i demonstrationen. Det oplyses, at flere borgere ikke deltog, på grund af arbejde.

- På intet tidspunkt har ingen politikere kommet her for at drøfte emnet, hvilket har givet os sorg og tvivl om vores fremtid. Og vi har lyttet til Inatsisartut, at de har afsat 30 millioner kroner til lukning af Kangerlussuaq og Narsarsuaq.

- Derfor beder vi formanden for Naalakkersuisut (Kim Kielsen red.), at han viser os respekt. Nu må han komme med oplysninger om, hvad der kommer til at ske med os. Vi håber indeligt på, at vi vil blive behandlet ligeligt med vores landsmænd. Nu må landet blive styret menneskeligt, hvor alles meninger bliver hørt, lød det blandt andet fra demonstranterne.