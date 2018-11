Demonstration mod lufthavnspakken

redaktionen Torsdag, 08. november 2018 - 14:37

Inatsisartut skal tredjebehandle lufthavnspakken, som bliver støttet af flertallet, den 15. november.

Modstandere af lufthavnpakken indkalder til en stille demonstration, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Den store beslutning bliver taget henover hovedet på os, der er imod lufthavnspakken, og beslutningen bliver truffet på trods af, at der er begrænset viden om det, skriver Naja Lund på vegne af arrangørerne bag demonstrationen i Narsarsuaq i en pressemeddelelse.

Infrastrukturen forværres

Hun påpeger, at lufthavnspakken vil have store konsekvenser for Narsarsuaq og Kangerlussuaq.

- Det samme vil gælde for de byer, der har mindre landingsbane samt bygderne og fåreholderstederne. Infrastrukturen bliver forværret igen, hvilket er meget uacceptabelt, siger Naja Lund.

Seks steder

Hun er yderst bekymret over fremtiden i Narsarsuaq.

- Der blev ellers lagt planer for fremtiden for bygden, men der er ikke sket intet fra Kommune Kujalleq, hvilket har skabt stor bekymring blandt borgerne. En af bekymringerne er, om hvad der kommer til at ske, når der anlægges lufthavn i Qaqortoq, og om der vil være arbejdspladser til borgerne i Narsarsuaq. Det er meget foruligende og stressende, lyder det fra Naja Lund.

Den stille demonstration skal holdes i Narsarsuaq, Kangerlussuaq, Sisimiut, Narsaq, Maniitsoq og Kangaamiut. I Kangerlussuaq og Sisimiut sker det på lørdag, mens det afholdes på mandag i Narsarsuaq.