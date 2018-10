Demokraterne: Kursskifte om Kangerlussuaq

Noah Mølgaard Tirsdag, 02. oktober 2018 - 16:49

Demokraternes formand Niels Thomsen er villig til at kigge på Kangerlussuaqs fremtid som en lufthavnsby og nedgraderer sin udtalelse fra i sommer om at Kangerlussuaq og Narsarsuaq bør bruges som heliporte i fremtiden.

Det kom frem under pressemødet tirsdag eftermiddag, hvor koalitionspartierne Siumut, Atassut, Nunatta Qitornai og støttepartiet til mindretalsregeringen Demokraterne underskrev deres forlig om lufttrafik.

Ilulissat og Nuuk får landingsbaner på 2.200 meter og Qaqortoq får en regionallufthavn på 1.500 meter. Debatten blussede op i løbet af sommeren, da Demokraternes formand Niels Thomsen foreslog nedgradering af Kangerlussuaq og Narsarsuaq til heliporte, når Nuuk og Ilulissat får deres atlantlufthavne.

- Der er kommet nye oplysninger om forudsætningerne til at bevare Kangerlussuaqs status som lufthavnsbygd. Og da vi kom med vores udtalelse i sommer, så var forudsætningerne for at tage stilling til den problemstilling helt anderledes. Nu vil den danske stat yde et lån og dermed sikre en del af finansieringen. Der er også kommet tilsagn om medfinansiering fra andre steder. Det har sat nye perpektiver i vores syn på Kangerlussuaqs fremtid, siger Niels Thomsen.

Men Kangerlussuaqs fremtid er endnu ikke sikret som en lufthavnsbygd, fordi der først skal foretages nye analyser om det kan betale sig at beholde Kangerlussuaqs landingsbane samtidig med atlantlufhavne i Nuuk og Ilulissat.

- Er I gået helt fra jeres forslag om at nedgradere Kangerlussuaq til en heliport?

- Der er som sagt kommet nye informationer, der gør at vi er positivt på undersøgelser om at beholde muligheden for lande fastvingede fly i Kangerlussuaq, siger Niels Thomsen.