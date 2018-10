Demokraterne: Døgnåben hotline skal bekæmpe selvmord

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 24. oktober 2018 - 12:36

- Antallet af selvmord er ikke faldet på trods af, at vi nu i godt fem år har haft en national strategi for selvmordsforebyggelse. Det skal vi fra politisk side tage meget, meget seriøst.

Det skriver Inatsisartut-medlem Malene Vahl Rasmussen i en pressemeddelelse, efter psykolog Heidi Lindholm kom med opråb med, at politikerne må vågne op og se at få sat handling bag ordene om at bekæmpe selvmord.

Døgnåben hotline

- Jeg er fuldstændig enig med hende (Heidi Lindholm red.). Jeg har arbejdet frivilligt med selvmordsforebyggelse i godt tre år, og har derfor stort indblik i vores forebyggelsessystem. Derfor ved jeg, at det ikke virker. Derfor ved jeg, at vi er nødt til at tænke anderledes, fremhæver Demokratenes Inatsisartut-medlem.

Ifølge Malene Vahl Rasmussen er det helt håbløst, at hotlinen, Attavik 146, er åben mellem klokken 19-21 om aftenen.

- Selvmordstanker kommer ikke med et klokkeslæt, men kan opstå på alle tider af døgnet. Derudover er det ikke tydeligt nok hvor og hvornår man kan henvende sig, hvis man går med selvmordstanker. Denne oplysningsindsats skal være langt bedre. Hvis man har selvmordstanker har man ikke det mentale overskud til at begynde at søge efter, hvor og hvornår man kan få hjælp, påpeger Malene Vahl Rasmussen.

National katastrofe

Derfor er hun klar for, at hotlinen skal være åben døgnet rundt.

- Hotlinen bør ikke kun være et telefonnummer – man bør også have en chat-funktion, så man som selvmordstruet kan skrive sammen med enten en frivillig eller en forebyggelseskonsulent, tilføjer Malene Vahl Rasmussen.

- Den nuværende strategi virker ikke – lad os dog tænke anderledes og mere lavpraktisk. Lad os tænke på, hvordan vi hurtigst og bedst kan skabe muligheder for at selvmordstruede eller folk som er berørt af selvmord kan komme i takt med folk som står klar til at hjælpe hele døgnet rundt. Det kan vi via en døgnbemandet hotline.

- Selvmordsraten er en national katastrofe, og vi skylder hinanden at gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe så mange selvmordstruede som muligt til et bedre liv, lyder det fra Malene Vahl Rasmussen.