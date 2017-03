Demokraterne vender Siumut ryggen i Sermersooq

Om situationen i Siumut siger Randi Vestergaard Evaldsen:

- Det er ganske enkelt ikke betryggende for et eventuelt fremtidigt samarbejde, og det tager Demokraterne i Kommuneqarfik Sermersooq nu konsekvensen af. Vi melder derfor klart ud, at vi går til valg på et fortsat samarbejde med Inuit Ataqatigiit.

Hun bedyrer samtidig, at en stemme på Demokraterne er en stemme på, at der vil blive arbejde benhårdt på at gøre vores værdier og synspunkter til virkelighed. Der er flere årsager til, at partiet nu vælger side i kommunen.

- For det første har vi været meget utilfredse med, at Siumut ikke ønsker at støtte en professionalisering af bestyrelserne i de virksomheder, hvor Kommuneqarfik Sermersooq er medejer. Siumut ønsker, at det fortsat skal være medlemmer af kommunalbestyrelserne, der sætter sig på de lukrative poster. Det kan Demokraterne på ingen måde gå med til. Vi mener at disse poster skal besættes med dygtige folk med de rette kvalifikationer og kompetencer og ikke os folkevalgte, skriver Randi Vestergaard i et indlæg, som hun har sendt til Sermitsiaq.AG.

- For det andet er vi dybt bekymrede over den store interne slåskamp i Siumut omkring blandt andet hovedstadsstrategien. Vi er klare tilhængere af den hovedstadsstrategi, der er fremlagt, og vi ønsker på ingen måde at holde døren åben for et parti, hvis formand klart har tilkendegivet, at han ikke bryder sig om hovedstadsstrategien. Vores kommune har brug for visioner og vækst – ikke det modsatte, hedder det.

Og så henviser kandidaten til , at valgperioden med IA for bordenden har fungeret respektfuldt og tillidsfuldt.