Demokraterne vælger oppositionsbænken

Walter Turnowsky Torsdag, 03. maj 2018 - 05:50

Demokraterne har fra starten af forhandlingerne meldt ud med en række markante krav om blandt andet skattelettelser, en nedlæggelse af forfatningskommissionen, uddannelsespolitikken og højere løn til pædagogerne.

Efter tredje forhandlingsrunde vurderede partiet i går aftes, at de ikke vil kunne få nok igennem.

- Vi er i dag kommet til den konklusion, at vi ikke kan se os selv som en del af det kommende koalition og i Naalakkersuisut. Der har været nogle politiske emner, som vi ikke kan gå på kompromis med, som vi også sagde fra start af. På den baggrund har vi i dag meddelt Kim Kielsen, at vi trækker os fra forhandlingerne, og har i samme ombæring meddelt, at vi ønsker Siumut held og lykke med forhandlingerne med de andre partier, skriver partiet i en pressemeddelelse.

Partiet skriver, at forhandlingerne har været præget åbenhed, gensidig respekt og tillid.

- Vi vil fra Demokraatit i den kommende valgperiode konstruktivt gå ind og føre pragmatisk og realistisk betonet socialliberal politik.

- Vi vil derfor til enhver tid bakke op om initiativer der vil gavne vores land og samfund.

- Vi har derfor også meddelt at vi ønsker et konstruktivt samarbejde den næste valgperiode, selvom vi ikke sidder i koalitionen mener vi det er vigtigt at vise samarbejdsvillighed, da vi altid kan blive enige på flere forskellige politiske emner.