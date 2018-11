Demokraterne skaber usikkerhed om lufthavnsaftale

Walter Turnowsky Mandag, 05. november 2018 - 11:36

Selvom Demokraatit er varme tilhængere af lufthavnspakken, så er støtten knap så helhjertet, når det gælder den hensigtserklæring, som Lars Løkke Rasmussen (V) og Kim Kielsen (S) underskrev i september.

Under debatten om lufthavnspakken i Inatsisartut sagde partiformand Niels Thomsen, at det især er et punkt i aftalen, som partiet er utilfreds med, nemlig Selvstyrets opkøb af Statens aktier i Air Greenland.

- Som vi tidligere har gjort opmærksom på, så er vi imod, at Selvstyret købet statens aktieandel i Air Greenland. Derfor kan vi ikke godkende den del af hensigtserklæringen mellem Naalakkersuisut og den danske regering, siger Niels Thomsen (D) til Sermitsiaq.AG.

Vil have mindre offentlig sektor

Det er ganske enkelt partiets liberale ståsted, der betyder, at Niels Thomsen ikke mener, at Selvstyret skal øge sin ejerandel i et flyselskab.

- Vi mener rent principielt, at den offentlige sektor her i landet skal fylde mindre, derfor mener vi at det offentlige engagement skal afvikles i de brancher, hvor der er konkurrencer. Selvstyreejede virksomheder skal indskrænkes til de naturlige monopoler.

I stedet for bør man gå den stik modsatte vej, mener Demokraatit.

- Derfor bør Selvstyrets andel i Air Greenland ikke øges, men man bør tværtimod arbejde hen imod en privatisering.

Kræver klarhed om vetoret

Når det gælder selve den del, der handler om lufthavnene, så støtter Demokraatit​​​​​​​ aftalen. Men samtidig efterlyser Niels Thomsen yderligere oplysninger, inden han vil blåstemple aftalen.

- Med hensyn til den del af aftalen, der handler om det danske engagement i lufthavnspakken, så mener vi, at der er tale om en god aftale, da den forbedrer økonomien i projektet.

- I lighed med andre partier efterlyser vi dog et nærmere en indblik i, hvad der kommer til at stå i de endelige aftaler. Det gælder især med hensyn til den vetoret til Staten, der er nævnt i forbindelse med den ejeraftale, der skal udarbejdes.

- Inatsisartut skal godkende

Niels Thomsen ønsker ikke at uddybe, om partiet kræver aftalen med Danmark sat på som et særskilt punkt i Inatsisartut. Men fastholder altså, at Naalakkersuisut skal leve op til sit løfte om godkendelse af aftalen.

- Vi fastholder, at det er Inatsisartut, der skal godkende aftalen, siger han.

Han vil dog ikke lægge sig fast på, hvorvidt Demokraatit​​​​​​​ er parat til at stemme mod aftalen med Danmark, hvis opkøbet af Air Greenland forbliver en del af den.