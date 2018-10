Demokraterne har sikret sig stor indflydelse

Nukappiaaluk Hansen / Walter Turnowsky Tirsdag, 02. oktober 2018 - 15:02

En aftale mellem Demokraterne og den nye koalition skal sikre, at den nye koalition kan få centrale politikområder vedtaget.

Sidst opdateret 15.57

Overordnet hanndler det blandt andet om finanser, byer og bygder og erhverv.

Etablering af lufthavnene i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq på er ligeledes del af aftalen. Det sker i de planlagte længder på henholdsvis 2.200, 2.200 og 1.500 meter.

Demokraterne har på forhånd lovet, at partiet ikke vel stemme for en mistillidsdagsrorden rettet mod Naalakkersuisut.

- Der er for meget magtkamp mellem partierne. Nu har vi behov for politisk handling, siger Demokraterns formand, Niels Thomsen om beslutningen om at agere støtteparti for en Siumut-ledet mindretalsregering.

- Vi tager ansvar og støtter mindretalskoalitionen. Vi kunne have valgt, at nøjes med at kritisere koalitionen. Men nej, vi tager ansvar og vil være med til at forme politikken, siger Niels Thomsen videre.

Klokken 15.20 underskrives aftalen.

Aftalen er en udløber af de koalitionsforhandlinger, som Siumut og Demokraterne havde sidste uge.

Niels Thomsen siger ligeledes, at Demokraterne har fået stor indflydelse på udarbejdelsen af fiskeriloven. Her skal der nedsættes en kommission, der skal stå få at udarbejde et revideret forslag.