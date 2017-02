Demokraterne nægter at indstille medlem til forfatningskommission

Det fremgår af en række spørgsmål til Naalakkersuisut, som medlem af Inatsisartut Michael Rosing har stillet.

- Vi havde foretrukket, at partierne frit kunne indstille den person, som man fandt bedst egnet til at sidde i kommissionen. Nu er reglerne imidlertid sådan, at et flertal har besluttet, at medlemmerne samtidig skal være medlemmer af Inatsisartut, men det ændrer ikke på, at vi er nødt til at kende opgaven og dens omfang, før vi kan komme med en velkvalificeret indstilling, skriver Michael Rosing i sin begrundelse for de mange spørgsmål han stiller - otte i alt.

Demokraterne forventer, at jobbet i Forfatningskommissionen er ulønnet og ønsker et håndfast svar på dette.

- Herudover er det magtpåliggende for os at sikre, at vi på forhånd kan blive enige om, at de personer, der bliver udpeget af partierne, skal være ulønnede. Medlemmerne modtager vederlag som Inatsisartutmedlemmer, og vi er enige i, at det må være tilstrækkeligt med dette vederlag. Men da Naalakkersuisut allerede en gang har fraveget et vigtigt princip i redegørelsen, nemlig princippet om at formand og næstformand skal vælges af henholdsvis koalition og opposition, ønsker vi et klart svar på dette også, skriver Michael Rosing.