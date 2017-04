Demokraterne vil give kørekort til 17-årige

Måske bliver det snart muligt for 17-årige i Grønland at sætte sig bag rattet.

Det mener Demokraterne i hvert fald, at det skal være.

Politiet fangede 29 fartsyndere på en uge

I et åbent $37-spørgsmål til Naalakkersuisut spørger Randi Vestergaard Evaldsen, medlem af Inatsisartut for Demokraterne, om Naalakkersuisut vil tage kontakt til den danske stat med henblik på at tilslutte sig forsøgsordningen, hvor unge får kørekortet ét år før end normalt.

Forsøgsordning siden 1. januar

Siden d. 1. januar i år har Danmark kørt et forsøg, hvor 17-årige får lov til at køre bil. Aldersgrænsen har ellers i mange år lagt på 18 år.

36 bøder til bilisterne i Nuuk

Til gengæld er der nogle regler, der er gældende for de 17-årige. De må kun køre bil med en ledsager, der er over 30 år og som har haft et gyldigt kørekort i mindst 10 år.

Mere sikre i trafikken

Med forsøgsordningen er det meningen, at de unge bilister skal blive mere sikre i trafikken, fordi de på den måde har ét års erfaring bag rattet, inden de bliver 18.

Kørekort til hundeslæde

Naalakkersuisut har nu 10 dage til at svare på spørgsmålet om, hvorvidt de vil tage kontakt til den danske stat omkring forsøgsordningen.