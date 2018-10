Demokraterne freder Doris – indtil videre

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 15. oktober 2018 - 09:45

- Vi er nok om nogen dem, der råber højest, når vi er vidne til, at der sker misbrug af offentlige midler, siger Demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen til Sermitsiaq.AG.

Central rolle

Demokraterne sikrer den nuværende koalition det nødvendige parlamentariske grundlag og indtager dermed en central rolle, hvis sagen om benzinkort-misbruget skulle ende med et mistillidsspørgsmål i Inatsisartut-salen.

LÆS OGSÅ: Revisor efterlyser ansvarlighed i benzinkort-sag

Demokraterne vil imidlertid ikke fælde nogen dom i sagen endnu.

Afventer rapport

- Vi vil afvente den endelige rapport, som revisionsudvalget under Inatsisartut er ved at udarbejde. Vi ønsker sagen fuldt belyst, før vi tager endelig stilling. Når revisonsudvalgets rapport ligger klar, er vi parat til at udtale os konkret om sagen, fastslår Demokraternes tidligere partiformand.

LÆS OGSÅ: Benzinkort-misbrug blev brugt til en båd

- Det vil ikke være fair over for befolkningen, hvis vi allerede på nuværende tidspunkt tog stilling, når nu revisionsudvalget er i gang med at afdække hele sagen, der rejser en del uafklarede spørgsmål, siger Randi Vestergaard Evaldsen.

Kielsen afventer også

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen har også fredet Doris J. Jensen og afventer revisionsudvalgets rapport, har han ladet sin ministersekretær forklare over for KNR.

Læs hele sagen: Få det fulde overblik over benzinkort-sagen