Demokraterne fastholder modstand mod opkøb af Air Greenland

Demokraternes formand Niels Thomsen ryster ikke på hånden, når det gælder opkøbet af Air Greenland.

- Demokraterne fastholder sit krav om at Selvstyret ikke skal overtage Statens og SAS' aktiepost i Air Greenland, oplyser Niels Thomsen til Sermitiaq.AG.

Når Niels Thomsen med ro i sindet fastholder den markante linje, så skyldes det, at det ikke truer lufthavnspakken og den danske medfinansiering - begge dele noget, som Demokraterne er varme tilhængere af.

For selvom viljen til at forhandle om opkøbet står i den aftale, som Kim Kielsen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) underskrev om den danske medfinansiering af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, så er der reelt tale om to uafhængige forløb.

Departementschef i formandens departement, Søren Hald Møller har tidligere til Sermitsiaq.AG oplyst, at Statens indskud og lån ikke er bundet op på et eventuelt køb af aktier i Air Greenland.

Formand for naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) har gentaget den oplysning i et samråd med Inatsisartuts finansudvalg.

- I udgangspunktet er aftalen en samlet aftale. Samtidig er Naalakkersuisut bevidst om, at aftalens punkt 4 og 5 om et øget samarbejde til gavn for erhvervsudviklingen i Grønland ikke er en del af aftalens punkt 1 - 3 om statens deltagelse i lufthavnsprojektet, lyder referatet af Kim Kielsens forklaring til finansudvalget.

- Der er således ikke grundlag for at sige, at lufthavnsdelen er en betingelse for erhvervssamarbejdsdelen, og vice versa, hedder det videre

I aftalen står der således, at Staten skyder samlet set 198 millioner kroner ind i Greenland Venture og Vækstfonden. Det er i den forbindelse, at muligheden for opkøbet af Air Greenland-aktier er nævnt.

- Parterne har til hensigt at gennemføre en omlægning af ejerstrukturen i Air Greenland A/S, som medfører, at selvstyret køber statens aktier i Air Greenland A/S. Det sker under forudsætning af, at en række forhold ved selvstyrets aktiekøb vurderes tilfredsstillende for begge parter, herunder værdiansættelse, står der i aftalen.

Kim Kielsen (S) har endvidere oplyst til finansudvalget, at to dele af aftalen optræder i samme aftale på baggrund af de drøftelser, han har haft med Lars Løkke Rasmussen om et styrket samarbejde, men at der er tale om to uafhængige forløb.

Søren Hald Møller har tidligere ligeledes oplyste til Sermitsiaq.AG, at heller ikke indskuddet i Greenland Venture og Væktsfonden er afhængig af, at Selvstyret bliver enig med Staten om et opkøb af aktierne i Air Greenland.

Konkret betyder det, at Demokraterne senere i dag kan stemme for lufthavnspakken, uden at de dermed binder sig til et køb af Statens aktier i Air Greenland.

Vil Kim Kielsen (S) på et senere tidspunkt gennemføre opkøbet, må han søge et andet flertal.