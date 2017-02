Demokraterne afviser splid i partiet

Tidligere i dag lørdag kunne Sermitsiaq.AG citere den lokale partiformand Tillie Martinussen for at sige:

- Vi arbejder for at fortsætte den nuværende koalition.

Tillie Martinussen slog samtidig fast, at det var den lokale partiforening, der har det afgørende ord i den sag.

Baggrunden for udtalelsen

Udtalelsen er en udløber af, at Randi Vestergaard Evaldsen i det seneste nummer af avisen AG siger følgende, om hvem de peger på som borgmesterkandidat:

- Det kommer udelukkende an på, hvilket parti der har mest at tilbyde.

I en fælles pressemeddelelse, udsendt lørdag middag, forsøger de to partikolleger at affærdige, at der skulle have været uenigheder på de indre linjer i partiet.

- I det her tilfælde betyder det desværre, at der nu florerer en historie om, at Demokraternes formand Randi Vestergaard Evaldsen er blevet banket på plads af sit politiske bagland i Kommuneqarfik Sermersooq. I samme artikel påstås det, at Demokraterne vil pege på Asii Chemnitz Narup som borgmester. Begge dele er forkerte, skriver Randi Vestergaard Evaldsen og Tillie Martinussen.

"Glade for samarbejdet"

De to skriver, at de har været glade for samarbejdet med IA i den forløbne byrådsperiode.

- Demokraterne har været rigtigt glade for det frugtbare samarbejde i siddende koalition. Men det er ikke noget, vi på forhånd kan garantere (vil fortsætte, red.).

Med syvtommersøm slår de to politikere fast, at ”Demokraterne i Kommuneqarfik Sermersooq kommer IKKE til at pege på en borgmesterkandidat fra et andet parti, før stemmerne er talt op den 4. april”.

På den baggrund fastslås det i pressemeddelelsen, at der ingen uenighed er hos Demokraterne.

- Derfor er der heller ingen, der er blevet banket på plads, sådan som det påstås i Sermitsiaq.AG, fastslår Randi Vestergaard Evaldsen og Tillie Martinussen.

I artiklen, som har fået de to partifæller til at gå til tasterne, udtaler Tillie Martinussen:

- Vi har drøftet Randis udtalelser med hende. Hun er klar over, hvad vi mener.

I pressemeddelelsen bliver det ikke uddybet, hvorfor den lokale partiforeningsformand havde behov for at drøfte Randis udtalelser til AG med hende.