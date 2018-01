Demente ældre udfordrer plejehjem

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har bedt Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked undersøge, hvordan mulighederne er for at etablere hjem, der er specialsyede til demente ældre.

Særlig udfordring

Der ligger nemlig en helt særlig udfordring i at udvikle ordentlige tilbud til demente. Det gælder ikke alene, hvordan plejehjemmene er indrettede, så man eksempelvis undgår lange gange, som demente har svært ved at kapere, men på personalesiden kræver demente personer også langt flere kræfter.

På de almindelige plejehjem er medarbejdernormeringen sat til at være 0,9 medarbejder per borger, mens et demensplejehjem kræver 1,3 medarbejder per borger.

Det øger presset på det kommunale budget, idet kompetenceniveauet blandt personalet også er højere.

56 har en demensdiagnose

Hovedstadskommunen har fået afdækket, at man i dag har 56 beboere med en demensdiagnose, og de er spredt ud over hele kommunens plejehjem. 40 af disse bor i Nuuk.

Kommunen har i dag kun 10 såkaldt ”skærmede” pladser på Tikitaq-plejehjemmet. Umiddelbart svarer det til, at man har et behov i Nuuk for yderligere 30 pladser til demente, og man er i forvaltningen sikker på, at behovet fremadrettet vil stige.

Undersøgelsen af, hvordan kommunen kan løse demens-udfodringen, er fortsat i det indledende stadie, men i første omgang vurderer forvaltningen, at der skal etableres et demensplejehjem, der har plads til 22 beboere. Det løser langt fra udfordringen, men konstitueret direktør i forvaltningen, Kista Lynge Høegh, begrunder i sagsfremstillingen til udvalget antallet på følgende måde:

- Dette skyldes dels at oplægget til demensplejehjem tager udgangspunkt i delvist eksisterende anlæg og en vurdering af, hvor realistisk det er at få kvalificeret arbejdskraft.

Særlige fysiske omgivelser

De fysiske omgivelser er meget vigtige for dementramte ældre, og specielt det sanselige skal der være tænkt på.

- Et demensplejehjem skal være et hyggeligt hjem for beboerne, hvor det sanselige kommer i højsædet. Det betyder blandt andet at duften af nylavet mad præger afdelingerne omkring måltiderne for at stimulere appetitten, at man kan høre beroligende musik, gynge i gyngestolen, få fodbad eller hovedbundsmassage. Samtidig skal rammerne kunne understøtte de sundhedsfaglige behov beboerne har og plads til at medarbejderne kan udføre deres opgaver i et ordentligt arbejdsmiljø, hedder det i oplægget.

Tre scenarier

Forvaltningen opererer med tre scenarier:

Scenarie A Pakkutaq, enhed for yngre handicappede på Ippiarsuk, 12 pladser konverteres til demenshjem. Og der etableres et center for yngre handicappede ved siden af Ippiarsuk. Der etableres en afdeling for borgere med demens på UI, 10 pladser. På den måde dækker vi også byen så borgerne ikke skal flytte så langt.

Pakkutaq, enhed for yngre handicappede på Ippiarsuk, 12 pladser konverteres til demenshjem. Og der etableres et center for yngre handicappede ved siden af Ippiarsuk. Der etableres en afdeling for borgere med demens på UI, 10 pladser. På den måde dækker vi også byen så borgerne ikke skal flytte så langt. Scenarie B Pakkutaq, enhed for yngre handicappede på Ippiarsuk, 12 pladser forbliver som de er. Og der etableres et demenshjem for ældre borgere ved siden af Ippiarsuk med 22 pladser.

Pakkutaq, enhed for yngre handicappede på Ippiarsuk, 12 pladser forbliver som de er. Og der etableres et demenshjem for ældre borgere ved siden af Ippiarsuk med 22 pladser. Scenarie C Pakkutaq konverteres til demenshjem. Der etableres en afdeling for borgere med demens på UI, 10 pladser. Der etableres center for handicappede i Qinngorput, hvor allerede eksisterende programoplæg fra tidligere kan benyttes.

Planen er at arbejde videre ad det spor, hvis det politiske udvalg tiltræder indstillingen.