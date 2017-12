Delvis sejr for Standing Rock-stammen

Donald Trump var dårlig nok tiltrådt, før han ændrede en beslutning om at stoppe byggeriet af en olieledning tværs igennem Standing Rock-stammens territorium.

Efter omfattende protester havde Barack Obamas regering erklæret et stop for byggeriet og besluttet, at ledningen skal følge en anden rute. Men den beslutning ændrede Donald Trump ved hjælp af et dekret.

Nederlag ved Standing Rock

Kort før jul erklærede en føderal dommer imidlertid, at beslutningen på afgørende punkter ikke fulgte loven. Det skriver Daily Flash 24.

Dommeren mener ikke, at beslutningen i tilstrækkelig grad tager højde for de konsekvenser som et olieudslip vil få for fiske- og jagtrettigheder samt for miljølovgivningen.

Danske investorer trækker sig fra olieledning ved Standing Rock

- Dette er en vigtig sejr for stammen og vi glæder os over, at retten opretholder loven og gør der rigtige, siger Standing Rock Sioux leder Dave Archambault II i en erklæring.

Det er imidlertid usikkert om stammen kan bruge sejren til noget. Retten har nemlig ikke sat en stopper for byggeriet. Her har han udbedt sig yderligere informationer. Alligevel fejrer stammen sejren.

Støtte til Standing Rock

- Den forrige forvaltning har nøje overvejet konsekvenserne af piplinen, men præsidnet Donald Trump har hastigt affejet disse omhyggelige miljømæssige overvejelser til fordel for politiske og personlige interesser, Dave Archambault II ifølge Daily Flash 24.