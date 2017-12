Skal deles om udvinding af vand til eksport

Flere virksomheder kan fremover komme til at deles om det samme vand eller is, hvis de har fået en tilladelse til at udnytte og eksportere det. Det fremgår af et nyt lovforslag, som Naalakkersuisut har sendt i høring kort før jul.

I den nuværende lov får en virksomhed en udvindingstilladelse til vand eller is med eneret, hvis udvindingen sker på landjorden. Men fremover kan Naalakkersuisut vælge, hvorvidt tilladelsen skal være med eller uden eneret.

Bliver ikke udnyttet fuldt ud

- Erfaringerne med landstingsloven og dens anvendelse i praksis har vist, at meddelelse af udnyttelsestilladelser med eneret kan begrænse muligheden for at udnytte isressourcerne og vandressourcerne i Grønland bedst og mest hensigtsmæssigt, hedder det i bemærkningerne til loven

- Det skyldes blandt andet, at nogle rettighedshavere ikke udnytter isressourcerne og vandressourcerne i deres tilladelsesområder fuldt ud.

- Det medfører, at den del af en isressource eller en vandressource i et tilladelsesområde, som ikke udnyttes, spildes, og at den pågældende ressource dermed ikke udnyttes bedst og mest hensigtsmæssigt, hedder det videre.

Konkret vurdering

Det bliver fastslået, at det kommer an på en konkret vurdering, hvorvidt Naalakkersuisut giver en tilladelse med eller uden eneret. Der skal dog i et vist omfang lægges vægt på, hvad ansøgeren selv ønsker.

- Forhold vedrørende rettighedshaverens planlagte aktiviteter efter udnyttelsestilladelsen, herunder om der planlægges store investeringer i anlæg, infrastruktur eller lignende, skal også inddrages i vurderingen, står der videre i lovbemærkningerne.

Samtidig bliver det fastslået, at en virksomhed ikke kan få eneret, hvis der er mere vand eller is end den skal bruge.