Debattører kritiserer dansk venstrefløj for blind støtte til selvstændighed

De grønlandske politikere er ved at nedbryde velfærdsstaten og den danske venstrefløj har et medansvar. Det skriver Jairus Lyberth og Nauja Lynge i et debatindlæg i Jyllands Posten. Begge debattører er kendt som varme tilhængere af Rigsfællesskabet.

- De folkevalgte på Christiansborg, særligt til venstre for midten af dansk politik, bærer med deres passivitet og laden stå til en meget stor del af ansvaret for, at de grønlandske politikere er sluppet af sted med at nedbryde velfærdssamfundet på Grønland, skriver de i debatindlægget.

- Økonomisk betonmur

Den seneste debat i Folketinget om selvstændighed viste dog, at den danske venstrefløj godt kan få øje på økonomiske og social problemer i Grønland.

- Der er næsten uoverskuelige økonomiske og sociale udfordringer, og jeg undrer mig faktisk ofte over, at diskussionen om hastigheden af bevægelsen mod selvstændighed fylder så meget, sagde SFs grønlandsordfører Karsten Hønge og fortsatte.

- Det er vigtige debatter, men det, vi diskuterer for lidt, er, at Grønland støt er på vej mod en økonomisk betonmur.

Enhedslistens Christian Juhl advarede dog imod, kun at se de negative ting.

- Vi anerkender, at det grønlandske samfund har alvorlige økonomiske og sociale problemer, men man ser også positive ting. Og jeg synes, det er lidt trist at høre en debat, hvor vi altid kun skal nævne de negative ting, når der faktisk er drift på en række områder i Grønland, Christian Juhl.

Vulgær nationalisme

Alligevel mener Jairus Lyberth og Nauja Lynge, at venstrefløjen er for ivrig i sin støtte til selvstændighed.

- Vi vil derfor gerne opfordre til, at venstrefløjens ubetingede støtte til Grønlands vej mod selvstændighed sættes på standby, indtil den kommer op på et niveau, hvor man med sikkerhed kan vurdere – ud fra konkrete og forskellige parametre, herunder økonomi, sociale forhold, sikkerhed og forsvar, retsvæsen m.fl. – at det er gjort forsvarligt overfor det grønlandske folk, skriver de.

Den ‘ubetingede støtte’ kan dog være svært at spore hos SF.

- Der er en vulgær nationalisme hos nogen i Grønland. Vi har de her helt forfærdelige og fladpandede populister, sagde Karsten Hønge sidste efterår til Altinget.

- Det er den absurde forestilling om, at man kan tale selvstændighed uden at tale økonomi. Men det giver jo ingen mening. Man kan sikkert godt få formel selvstændighed. Men uden en økonomi, der fungerer, ender man jo alligevel i lommen på en anden nation, sagde han videre.