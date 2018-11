Debattør kæmper for sydlig lufthavn i Nuuk

Walter Turnowsky Tirsdag, 20. november 2018 - 09:08

Selvom det i lufthavnspakken er forudsat, at den nuværende landingsbane forlænges til 2.200 meter, så er der borgere, der fortsat kæmper for en helt anden løsning. Nemlig den løsning, hvor lufthavnen bygges på øerne syd for Nuuk.

Blandt dem er den aktive debattør, Knud Seblon, der har oprettet en afstemning på facebook i gruppen 'Nuuk Borger info'.

Af de 266 personer, der har deltaget i afstemningen, har 214 stemt for sydløsningen, 29 har stemt for at man bevare den nuværende lufthavn, 14 mener den skal placeres på Nordlandet, 7 har stemt for en 1.200 meter bane på den nuværende placering, kun 4 har stemt for den planlagte løsning med en 2.200 meter bane på den nuværende placering og så er der en enkelt, der stemt på en lufthavn på Hundeøen.