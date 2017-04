Debat på Facebook: Lær dog det grønlandske sprog

- Kan slet ikke fatte dansktalende grønlænderers tudefjæs om, at de ikke føler sig velkomne her.

Sådan begynder en statusopdatering, der det seneste døgn er blevet spredt blandt Facebookbrugere.

Opdateringen kommer fra Najaaraq Müller, der opfordrer de dansktalende grønlændere til at lære det grønlandske sprog.

'Født i den rødeløber'

- De er født i den rødeløber her i landet:, så hvorfor kræve noget mere?! Lær dog sproget!!!, skriver, Najaaraq Müller.

Hun giver eksempler af, at de dansktalende grønlændere 'er født i den rødeløber':

De har lov til at snakke deres sprog

De kan frit vælge om de vil på højt eller lav niveau på grønlandsk på gymnasiet - det kan vi ikke, kalaallisut oqaasillit! (de grønlandsktalende)

De har bedre adgang til uddannelser

Som fører til topposter her i landet

De lærer ikke grønlandsk, da de formår de ikke behøver det og synes det er for tidskrævende

Til møderne, når der kun en som er dansktalende, så skal ALLE snakke dansk, for din skyld!

Respktløst

Hun mener det er respektløst af de dansktalende grønlændere, der ikke vil lære det grønlandske sprog.

- Respektløs for alle os, som skulle knokle mere i uddannelsesområdet, da vores dansk er lang ringere end jeres! Respektløs da i gratis kan lære sproget, når som helst, istedet for at græde over at vi engang imellem brokker over jeres respektløshed, skriver Najaaraq Müller.

Hvad er din mening om emnet? Bør dansktalende grønlændere begynde med at lære det grønlandske sprog? Deltag i debatten i kommentarfeltet