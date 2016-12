Datterselskab til ejeren af Isua konkurs

Et datterselskab til General Nice Group er blevet beordret likvideret af High Court i Hong Kong. Det skriver bloggeren Jichang Lulu.

Selskabet General Nice Resources (Hong Kong) Ltd blev begæret konkurs af en række australske kreditorer.

Selvom det Hong-Kong-baserede General Nice Group ikke gør stort væsen af sig selv i den grønlandske offentlighed, så er selskabet på ingen måde ukendt i landet.

Købte licens af London Mining

I januar 2015 købte General Nice Group således udvindingslicensen til storskalaminen fra London Mining Greenland, som var gået i betalingsstandsning. Det skete angiveligt til en favorabel pris.

Dette skete igennem et andet datterselskab, General Nice Development (Hong Kong), som er registreret i skatteparadiset Jersey.

Siden da, har der dog ikke været tilløb til at starte projektet op igen.

Forsøget at købe Grønnedal

For nogle uger siden dukkede navnet General Nice Group igen op i den grønlandske offentlighed. Det skete da, det kom frem, at koncernen i foråret havde forsøgt at købe Grønnedal af forsvarsministeriet.

Et opkøbsforsøg, som ifølge netmediet Defencewatch.dk førte til, at forsvaret nu vil rykke ind på Grønnedal igen.

Det er indtil videre uklart, hvad General Nice Group ønskede at bruge Grønnedal til.

Økonomiske problemer

Ved overtagelsen af Isua blev det rapporteret, at General Nice Group råder over en stor pengetank.

AG kunne således i januar 2015 fortælle, at General Nice Group ifølge Selvstyret havde en værdi på 63 milliarder kroner og en gennemsnitlig omsætning på 113 milliarder kroner over de seneste år.

På den baggrund vurderede Selvstyret, at de havde gode muligheder for at udvikle minen.

Selskabet råder over ikke færre end 100 datterselskaber fordelt over store dele af kloden.

Bloggeren Jichang Lulu fortæller imidlertid en lidt historie om General Nice Groups økonomiske forfatning. Således er det nu likviderede datterselskab General Nice Ressources (Hong Kong) allerede sidste år blev mødt af et konkurskrav fra en anden kreditor.

Også koncernens bestyrelsesformand og hovedejer, Cai Suixin er ifølge Jichang personligt blev mødt med stævninger fra flere banker, fordi de mener, at de har tilgodehavender hos ham.

Koncernen handler i kul og stål, og tilsyneladende har kul-delen kørt dårligt igennem en årrække. Jichang Lulu har tidligere vurderet, at opkøbet af Isua-licensen kan have haft at gøre med netop dette.

Selskabet kunne have behov for at kunne fremvise en synlig indtjeningsmulighed i en situation, hvor det var økonomisk presset.

Derudover kan værdien i Isua og forsøget på Grønnedal-opkøbet ligge i at pleje et godt forhold til de kinesiske myndigheder og de statsejede virksomheder i Kina.