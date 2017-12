Dato er sat for prins Harry og Meghan Markles majbryllup

Den britiske prins Harry og hans forlovede, Meghan Markle, har fastsat datoen for deres bryllup.

Det bliver lørdag 19. maj 2018. Det skriver flere britiske medier.

Brylluppet vil finde sted i St. George's Chapel i Windsor Castle, der ligger ved kongeslottet Windsor vest for London.

Windsor Castle har været kongelig residens, siden Henry I brugte det kort efter den normanniske invasion af England i 1066.

Oprindeligt blev Windsor bygget af Wilhelm Erobreren, der efter sin invasion og overtagelse af England befæstede landet med en stribe borge, for at holde de betvungne angelsaksere i ro.

Kapellet, som de to skal giftes i, er fra det 15. århundrede, og er mere intimt end Westminster Abbey, hvor prins Harrys storebror, prins William, blev gift.

Prins Harry, der officielt hedder prins Henry af Wales, er i dag 33 år, og han er den anden søn af prins Charles og afdøde prinsesse Diana. Prins Harry er den femte i rækken til den britiske trone.

Hans tilkommende er 36 år og endnu bedst kendt for sin rolle i tv-dramaet "Suits". Her spiller hun juridisk assistent.

Prins Harry og Meghan Markle blev forlovet 27. november.

Her viste Markle sin forlovelsesring frem på plænen foran Kensington Palace.

Den består af tre ædelstene og er designet af prins Harry, skrev BBC.

De to yderste sten stammer fra prinsesse Dianas personlige samling.

Stenen i midten er fra Botswana, som ifølge hoffet står parret nært.

Prins Harry og Meghan Markle kommer til at bo i Nottingham Cottage i Londons Kensington Palace. Her bor i forvejen prins William, hans kone Kate og deres to børn.

/ritzau/