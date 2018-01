Danskernes intelligens toppede i 1990'erne

I årevis steg intelligensen i Skandinavien - herunder også Danmark.

Men i midten og slutningen af 1990'erne vendte den udvikling, og en fremskrivning viser, at danskernes IQ vil blive ved med at falde de næste mange år.

Udviklingen bliver i en ny forskningsartikel beskrevet af professor James Flynn, som er en af de førende forskere inden for intelligens, og professor Michael Shayer.

De har undersøgt udviklingen i intelligens over en længere årrække i Skandinavien, USA og flere andre lande.

Forskningsartiklen er udgivet i tidsskriftet Intelligence i udgaven fra januar-februar i år.

- IQ-forøgelsen i det 20. århundrede vakler. Tabet i de nordiske nationer efter 1995 er gennemsnitligt på 6,85 IQ point, når det bliver fremskrevet over 30 år, lyder det i artiklen.

Professorerne har blandt andet kigget på data fra Finland, Norge og Danmark. Her er udviklingen stort set den samme.

I midten og slutningen af 1990'erne begynder IQ'en at falde i alle tre nordiske lande.

Forskerne peger på, at de faktorer, som gav en stigende IQ i Skandinavien, måske har opbrugt deres virkning - blandt andet skolesystemet.

- Vi har set, at skolearbejdet er mindre krævende i mange lande, har James Flynn sagt til det svenske magasin Forskning & Framsteg.

Dataene fra Danmark er delt op i perioden 1988 til 1998, hvor der har været en årlig forøgelse i danskernes intelligens.

Dernæst har Flynn og Shayer kigget på data fra 1998 til 2004, hvor der derimod har været et årligt fald i intelligensniveauet.

De to professorer har så lavet en fremskrivning på en generation, der er 30 år, fra 1995 til 2025. Den viser, der i alt vil være et fald i IQ på 6,48 point.

Men nyere data tyder dog på, at fremskrivningen ikke holder helt stik.

Lektor ved Københavns Universitet Thomas Teasdale fortæller, at hans data for perioden 2005-2016 viser, at udviklingen i intelligensen stort set er stagneret i den periode.

Thomas Teasdale har dog ikke publiceret tallene endnu, som han først fik i hænde for et par måneder siden.

I en mail til Videnskab.dk forklarer James Flynn, at fremskrivningen forudsætter, at "den gennemsnitlige IQ fortsætter med at falde lige så meget, som den gjorde mellem 1998 og 2004".

- Thomas Teasdale kan have ret, men ingen ved det, for der foreligger ingen publicerede data fra efter 2004, skriver James Flynn i en mail til Videnskab.dk.