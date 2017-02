Dansker mistænkt for at planlægge terror-angreb

Svenske Säpo bekræfter overfor avisen BT, at en dansker er anholdt i Tyrkiet for planer om Islamisk Stat-angreb.

En 45-årig dansk statsborger, der mistænkes for at være soldat for Islamisk Stat, er blevet anholdt i den tyrkiske provins Adana.

Den bekræfter den svenske efterretningstjeneste Säpo overfor BT.

Der er tale om en 45-årig mand med libanesiske rødder, som var i gang med at planlægge et terrorangreb et sted i Europa, skriver tyrkiske medier.

Den danske statsborger skulle angiveligt have rejst til Syrien med en svensker med irakisk baggrund for at modtage træning i at håndtere våben og sprængstoffer.

Også han er blevet tilbageholdt af tyrkisk politi.

Begge mænd nægter sig skyldige, skriver det tyrkiske medie Hürriyet.