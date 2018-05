Den danske ombudsmand: Offentligheden må se kronprinsens IOC-breve

Ritzau Tirsdag, 08. maj 2018 - 08:12

Kulturministeriet kan ikke skjule sin kommunikation med kronprins Frederik om hans opgaver som medlem af Den Internationale Olympiske Komite (IOC).

Det mener Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. Brevene er som udgangspunkt omfattet af ret til aktindsigt, mener han.

Ombudsmanden anfører, at kronprinsen ikke handler som led i statsstyret, når han er medlem af IOC. Her handler han i sin personlige egenskab, altså som privatperson.

Det betyder, at ministerierne og regeringen over for kongehuset må anses for forskellige myndigheder i offentlighedsloven. Derfor er deres brevveksling som udgangspunkt omfattet af aktindsigt.

- Sagen har været anledning til at afklare et principielt spørgsmål om åbenhed i forbindelse med kronprinsens varetagelse af sine opgaver i IOC, siger Folketingets Ombudsmand

- Jeg har haft en meget nyttig dialog med de berørte ministerier, men jeg er nået til et andet resultat end dem.

En journalist på Politiken bad i september 2016 Kulturministeriet om aktindsigt i breve mellem ministeriet og kongehuset.

Brevene gjaldt kronprinsens arbejde i IOC, som afgjorde, om Rusland skulle udelukkes fra OL i 2016 i Rio de Janeiro på grund af doping.

Kulturministeriet afviste aktindsigt. Ministeriet henviste til, at det var interne dokumenter.

Kulturministeriet har genoptaget sagen efter dialog mellem Ombudsmanden og Kulturministeriet og Justitsministeriet.

Ombudsmanden mener, at dokumenterne ikke er interne. Derfor er der ret til aktindsigt.

Kulturministeriet vil nu se på, om dokumenterne måske kan undtages efter andre bestemmelser i offentlighedsloven end dem, der angår interne dokumenter.

I IOC stemte kronprinsen for, at russiske atleter kunne deltage ved OL i Rio de Janeiro. Det var i modstrid med, at regeringen med bredt politisk flertal ville udelukke Rusland efter et omfattende statsligt dopingprogram.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) oplyste forleden til Politiken, at kronprinsen holdes i kortere snor, så hans arbejde i IOC ikke strider mod regeringens politik.