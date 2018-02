Danske kampfly over Island

Danske F-16 kampfly vil dette forår kunne ses på himlen over Island.

Udsendelsen af et kampflybidrag til air policing over Island understreger dansk støtte til vores nordiske samarbejdspartner Island, ligesom det demonstrerer alliancesolidaritet, det skriver forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

- Danmark skal bidrage solidt til sikkerhed og stabilitet i vores nærområde og Arktis. Derfor er jeg glad for, at Danmark nu igen i 2018 tilbyder et kampflybidrag til sikring af Islands luftrum, som del af Iceland Air Policing. Det er i Danmarks grundlæggende sikkerhedspolitiske interesse, og det er den helt rigtige måde at støtte vores nordiske ven og nabo Island, siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

- Med de danske kampfly støtter vi både Island i at håndhæve luftrummet, og bidrager til NATO’s styrkede afskrækkelses- og forsvarsprofil over for Rusland. Det er nu fjerde gang, at vi udsender et kampflybidrag til Island, og det viser, at Danmark er fuldt og helt med, når det gælder NATO-opgaver, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Danske F-16 kampfly var blandt de første til at løse NATO’s air policing opgaver i luftrummet over Island tilbage i 2009. I alt har Danmark tidligere løst opgaven tre gange, senest i 2015. Det er hensigten, at det danske bidrag i april 2018 skal være udsendt i ca. to uger.