Danske investorer trækker sig fra olieledning ved Standing Rock

Dansk Bank og Sparinvest har besluttet at afhænde deres investeringer i selskaberne bag den planlagte olierørledning ved indianerreservatet Standing Rock, North Dakota, USA. Det skriver Information.

Det sker, efter at amerikansk politi på ordre fra præsident Trump forleden ryddede en protestlejr, hvor indianere, miljøfolk, veteraner fra den amerikanske hær og andre aktivister i det meste af et år har opholdt sig i forsøg på at bremse rørledningen, Dakota Access Pipeline.

- Vi er bekymrede over selskabets tilgang til bæredygtighed i det lange perspektiv, og efter en afvejning har vi besluttet at bringe vore investeringer i vore aktive fonde til ophør, siger kommunikationschef Bent Sørensen fra Sparinvest til Information.

Hos Greenpeace, der har haft dialog med både Danske Bank og Sparinvest, siger klimarådgiver Jens Mattias Clausen til Information:

- Det er nødvendigt, at ansvarlige investorer tager deres ansvar alvorligt og trækker støtten til selskaber, som åbenlyst hverken interesserer sig for rettigheder, miljø eller klima.

Tidligere har også Nordea foruden en række andre europæiske investorer afhændet deres investeringer i selskaberne bag Dakota Access Pipeline.