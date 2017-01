Danske håndboldmænd blæser Argentina omkuld i flot VM-premiere

VM-nerverne er åbenbart ikke-eksisterende, og det danske håndboldlandshold fortsætter med at imponere med fantasifuldt angrebsspil.

Danmark fik en spillemæssigt flot start på VM i Frankrig og kan notere mange positive tendenser i den stensikre 33-22-sejr over Argentina i Paris fredag aften.

Dermed fik danskerne den premiere, de havde håbet på og så ikke voldsomt påvirkede ud ovenpå den hurlumhej om René Toft Hansen, der stjal billedet i timerne op til kampen.

Det Internationale Håndboldforbund har afvist Toft Hansens albuebeskytter, og spillerne gik på banen i uvished, om nøglespilleren overhovedet kommer i aktion i turneringen.

Forsvarsgeneralens fravær vil altid kunne mærkes, men Argentina var ikke et stærkt nok hold til at kunne udstille den nyformerede danske backkæde.

Den var ellers ikke helt velsmurt fra kampens indledning, og det var en smule kritisk, at Toft-afløseren Henrik Møllgaard ragede sig to udvisninger til, inden der var spillet 18 minutter.

På det tidspunkt havde sydamerikanerne dog allerede brændt det værste krudt af.

De lavede fem mål på deres seks første angreb, men fik efterfølgende sværere og sværere ved at passere en velspillende Niklas Landin.

Derfor blev det aldrig spændende, og Danmark kunne trække fra til den pauseføring på 17-11, der lignede en tidlig afgørelse.

Landstræner Gudmundur Gudmundsson kan glæde sig over, at der som i testkampene i sidste uge var flot timing i det danske angrebsspil og få tekniske fejl undervejs.

Mads Mensah spillede med initiativ på den til tider problematiske position som højre back, inden han efter pausen lod sig afløse i angrebet af Kasper Søndergaard.

Man bemærkede også, at Gudmundsson fastholdt sin strategi fra tidligere slutrunder med at give fløjene en halvleg hver.

Derfor måtte en ellers flyvende Lasse Svan efter fem scoringer sætte sig på bænken fra anden halvlegs start for at give plads til Hans Lindberg.

Lindberg, der spillede sin landskamp nummer 233, fortsatte dog i samme stil, og i det hele taget ser den danske bredde ud til at kunne blive et våben i en turnering, hvor flere favoritter på forhånd har klaget over træthed.

Der var overskud til at give VM-debut til unge Magnus Landin og Lasse Andersson, og havde det ikke været for den famøse René Toft-saga, havde Danmark fået en tæt på optimal start på turneringen.

Nu må man nøjes med at glæde sig over de to første point, og afvente om Kiel-spilleren kan være med senere i turneringen. Danskerne skal allerede i aktion igen lørdag aften mod Egypten.

