Dansk Sygeplejeråd: Bekymrende situation for sygeplejersker

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 02. november 2018 - 15:22

En sygeplejerske med en særlig funktion og anciennitet kan have over 50.000 kroner til gode hos Selvstyret. I 18 måneder har Økonomi- og Personalestyrelsen arbejdet på at få udmøntet en overenskomstaftale, som begge parter er blevet enige om.

En situation, som bekymrer søsterorganisationen i Danmark, Dansk Sygeplejeråd.

- Det er tankevækkende, at det endnu ikke har været muligt for Selvstyret at udmønte den aftale, som er indgået, siger Grete Christensen, der har deltaget i PPKs generalforsamling torsdag.

- Jeg er taget herop, fordi mange af mine medlemmer får arbejde heroppe i kortere eller længere tid. Min interesse er naturligvis, at der er skabt nogle rammer og aftaler, som gør det muligt, at sygeplejersker kan tage job heroppe og være med til at sikre et godt grønlandsk sundhedsvæsen, forklarer Grete Jensen til Sermitsiaq.AG.

Ildhuen glæder hende

Hun har været på Dronning Ingrids Hospital, og hun glæder sig over den ildhu personalet udviser, selv om bemandingen er udfordret.

- Stillinger slås ikke op på grund af den manglende overenskomst. Og når lønnen ikke er reguleret vil det naturligvis være svært at tiltrække og fastholde sygeplejersker, siger Grete Christensen.

- Jeg forstår ikke, hvorfor arbejdsgiveren ikke værdsætter sundhedspersonalets indsats og sørger for at få de sidste ting i overenskomsten udmøntet, siger fagforeningsformanden fra Danmark.

Den ansvarlige for at få overenskomsterne på plads er styrelseschefen i Økonomi- og Personalestyrelsen Lise Lennert Olsen, der har afvist at komme med en forklaring over for Sermitsiaq.AG.