Dansk regering vil samle iværksættere på tværs af Arktis

Walter Turnowsky Fredag, 16. november 2018 - 10:53

En konkurrence, der skal samle iværksættere på tværs af Arktis. Det er et af de meget konkrete initiativer, der fremgår af den danske regerings udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi for 2019 og 2020.

Arktis spiller nemlig igen en central rolle i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Strategien indeholder både den 'hårde' sikkerhedspolitik, som skal imødegå den øgede russiske militære aktivitet. Men mere centralt står den 'bløde' sikkerhedspolitik, der skal give Rigsfællesskabet en endnu mere central rolle i udviklingen af et fredeligt Arktis.

Ud over iværksætter-initiativet, så handler det også om virksomhedsstøtte på tværs af Arktis samt om styrkelse af forskningen.

- Det er en afgørende prioritet for Kongeriget Danmark at sikre en fredelig og bæredygtig økonomisk udvikling i Arktis. Klimaforandringer og afsmeltning indebærer alvorlige udfordringer, men åbner også op for økonomiske muligheder, hedder det i strategien.

- Hertil kommer sikkerhedspolitiske risici. Vi skal fortsat udvikle det internationale samarbejde i Arktis med udgangspunkt i Rigsfællesskabet, Arktisk Råd og samarbejdet mellem de arktiske kyststater. Både Grønland og Færøerne ønsker en større indsigt og inddragelse i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Det stiller nye krav til den måde, som vi samarbejder på i rigsfællesskabet, og regeringen lægger vægt på en god dialog med Grønland og Færøerne herom.

Støtte til forskningshub

Når det gælder forskningen, så vil regeringen nu gå aktivt ind og støtte de grønlandske vision om etableringen af en forskningshub i Nuuk.

Samlet set vil regeringen tage følgende intiativer:

- Regeringen vil i tæt samarbejde med Grønland, Færøerne og internationale samarbejdspartnere fastholde fokus på økonomisk udvikling i den arktiske region. Med afsæt i indhøstede erfaringer bl.a. fra den kommende rapport om virksomhedsfinansiering i Arktis vil regeringen aktivt arbejde for denne dagsorden i relevant arktiske sammenhæng.

- Regeringen vil styrke indsatsen for unge mennesker i Arktis, herunder vil regeringen i samarbejde med relevante fora tage initiativ til at afholde en innovationskonkurrence, der skal samle unge iværksættere på tværs af den arktiske region.

- Regeringen vil i tæt samarbejde med Grønland afdække mulighederne for at udvide den eksisterende istjeneste til at dække hele Grønland. En udvidet istjenestevil. Bl.a. understøtte en fortsatte økonomiske udvikling i Grønland igennem nye sejlruter og muligheder for øget turisme.

- Regeringen vil i tæt samarbejde med Grønland etablere en international arktisk hub i Grønland for at styrke forskningen i den arktiske region og forskningssamarbejdet i rigsfællesskabet.

- Regeringen vil give unge grønlændere mulighed for frivillig værnepligtsafprøvning i Grønland (uden nødvendig rejse til Danmark), samt styrke suverænitetshævdelse, overvågning, beskyttelse af havmiljøet samt eftersøgnings - og redningstjeneste.