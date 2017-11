Dansk pengeindsamling til fordel for Grønlands unge

Når danske elever går på gaden én dag i november i 2018, til indsamling for Operations Dagsværk går pengene til fordel for et projekt for Grønlands unge.

Det skriver Kalaallit Røde Korsiat i en pressemeddelelse.

- . Det er et ligeværdigt projekt mellem unge i Grønland, og Danmark. Danske unge bliver oplyst om vilkårene for unge i Grønland og grønlandske unge bliver uddannet i at iværksætte idéer, der kan skabe social forandring, meddeler Kalaallit Røde Korsiat.

Planen er at udarbejde undervisningsmaterialer, som dykker ned i bagvedliggende årsager til de sociale problemer, som unge fra Grønland møder i deres hverdag.

Konceptet er at 20 frivillige fra KRK’s ungdomsprogram Inua bliver uddannes i 'Sprint', hvor grønlandske unge bliver rustet i at skabe social forandring.

- De skal føre deres viden om at løse sociale problemer videre til 80 andre frivillige. Derefter skal de 100 unge ud på skoler, gymnasier, Majoriaq og andre uddannelser og undervise eleverne i at udvikle og forankre løsninger på de udfordringer, de støder ind i, oplyses det.

Sprint-projektet er allerede afprøvet i de 5 udvalgte projektbyer; Aasiaat, Ilulissat, Sisimiut, Qaqortoq og Nuuk.